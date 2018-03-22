В Азербайджане повышены зарплаты уборщиц, дворников, садовников, охранников и кочегаров

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане на 20 манатов повышены ежемесячные оклады работников госорганов, не являющихся госслужащими (уборщиц, дворников, садовников, охранников, кочегаров, рабочих без степени квалификации и др.).
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде.
Постановлением внесены поправки в ранее изданное постановление “О регулировании некоторых вопросов, связанных с госслужбой”. Согласно нынешнему постановлению, с 1 марта текущего года зарплаты работников госорганов, не являющихся госслужащими, установлены в размере:
|№
|Размер ежемесячной зарплаты (в манатах)
|1.
|В госорганах высшей категории
|195
|2.
|В госорганах 1-й категории
|185
|3.
|В госорганах 2-й и 3-й категорий
|175
|4.
|В госорганах 4-й и 5-й категорий
|145
Прежняя таблица:
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Размер ежемесячной зарплаты
|В госорганах высшей категории
|175
|В госорганах 1-й категории
|165
|В госорганах 2-й и 3-й категорий
|155
|В госорганах 4-й и 5-й категорий
|130
İlkin PirəliАвтор новости
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