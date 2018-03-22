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    В Азербайджане повышены зарплаты уборщиц, дворников, садовников, охранников и кочегаров

    Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане на 20 манатов повышены ежемесячные оклады работников госорганов, не являющихся госслужащими (уборщиц, дворников, садовников, охранников, кочегаров, рабочих без степени квалификации и др.).

    Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде.

    Постановлением внесены поправки в ранее изданное постановление “О регулировании некоторых вопросов, связанных с госслужбой”. Согласно нынешнему постановлению, с 1 марта текущего года зарплаты работников госорганов, не являющихся госслужащими, установлены в размере:

    Размер ежемесячной зарплаты (в манатах)
    1. В госорганах высшей категории 195
    2. В госорганах 1-й категории
    		185
    3. В госорганах 2-й и 3-й категорий
    		175
    4. В госорганах 4-й и 5-й категорий
    		145

    Прежняя таблица:

    Размер ежемесячной зарплаты
    В госорганах высшей категории
    		 175
    В госорганах 1-й категории 165
    В госорганах 2-й и 3-й категорий 155
    В госорганах 4-й и 5-й категорий 130
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