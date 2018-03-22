В Азербайджане повышены зарплаты уборщиц, дворников, садовников, охранников и кочегаров

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане на 20 манатов повышены ежемесячные оклады работников госорганов, не являющихся госслужащими (уборщиц, дворников, садовников, охранников, кочегаров, рабочих без степени квалификации и др.).

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде.

Постановлением внесены поправки в ранее изданное постановление “О регулировании некоторых вопросов, связанных с госслужбой”. Согласно нынешнему постановлению, с 1 марта текущего года зарплаты работников госорганов, не являющихся госслужащими, установлены в размере:

№ Размер ежемесячной зарплаты (в манатах)

1. В госорганах высшей категории 195 2. В госорганах 1-й категории

185 3. В госорганах 2-й и 3-й категорий

175 4. В госорганах 4-й и 5-й категорий

145

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