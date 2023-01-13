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Повышены зарплаты сотрудников ряда организаций, финансируемых из госбюджета

Повышены зарплаты сотрудников ряда организаций, финансируемых из госбюджета Распоряжением Президента Ильхама Алиева ежемесячные должностные оклады руководителей и других сотрудников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета, с 1 января 2023 года повышены в среднем на 15 процентов.
Внутренняя политика
13 января 2023 г. 12:08
Повышены зарплаты сотрудников ряда организаций, финансируемых из госбюджета

Распоряжением Президента Ильхама Алиева ежемесячные должностные оклады руководителей и других сотрудников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета, с 1 января 2023 года повышены в среднем на 15 процентов.

Как сообщает Report, к этим организациям относятся Президиум и Аппарат Национальной Академии наук Азербайджана, аппарат Гянджинского отделения; Центр Гейдара Алиева; Научный центр «Азербайджанская национальная энциклопедия»; Центр Ататюрка в Азербайджане; государственные архивы Азербайджанской Республики и их филиалы, районные (городские) государственные архивы; постоянно действующая Рабочая группа Государственной комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств; Бакинский международный центр мультикультурализма; Аппарат Аграрного инновационного центра Министерства сельского хозяйства; Финансовый научно-образовательный центр при Министерстве финансов; Научно-методический центр повышения квалификации в сфере культуры Министерства культуры; Государственный фильмофонд Министерства культуры; «Мемориальный комплекс геноцида» в городе Губа, функционирующий в подчинении Министерства культуры; Аппарат Национального аэрокосмического агентства Министерства оборонной промышленности; Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии и Центр судебно-психиатрической экспертизы Министерства здравоохранения; Национальный центр кулинарии Государственного агентства по туризму; Фонд пропаганды духовных ценностей в подчинении Государственного комитета по работе с религиозными образованиями; централизованная бухгалтерия в подчинении органов исполнительной власти.

Как отметили в отделе по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения, в целом в этом году по новому пакету социальных реформ предусмотрено дополнительно 750 млн манатов на новые повышения социальных выплат. Это повышение охватывает 1,9 млн граждан.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra təşkilatların işçilərinin maaşları artırılıb - SİYAHI

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