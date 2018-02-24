В Азербайджане повышены стипендии студентов

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана подписал распоряжение о повышении стипендий установленных для докторантов, студентов и учащихся высших, средних специальных и начальных профессионально-специальных учебных заведений, а также магистрантов Национальной Академии Наук Азербайджана.

Как передает Report, согласно распоряжению, стипендии учащихся высших, средних специальных и начальных профессионально-специальных учебных заведений, а также магистрантов Национальной Академии Наук Азербайджана, определенные указом президента Азербайджанской Республики № 3108 от 30-го августа 2013-го года, будут повышены с 1-го марта 2018-го года на 10 процентов.

Кабинет Министров должен в течение одного месяца подготовить и представить президенту предложения по поводу соответствия актов президента Азербайджана с данным распоряжению. Кабмин также должен в течение месяца обеспечить приведение в соответствие своих правовых актов с распоряжением и проинформировать об этом президента Азербайджана. Помимо этого, правительственный центр должен проследить за тем, чтобы органы исполнительной власти также привели в соответствие с данным распоряжением своих правовых актов и в течение трех месяцев проинформировать президента Азербайджана о его исполнении. Кабмин также должен решить все вопросы, связанные с данным распоряжением.

Министерство Юстиции должно обеспечить приведение в соответствие с распоряжением нормативных правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти и проинформировать об этом Кабинет Министров.