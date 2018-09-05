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    В Азербайджане повышены пошлины на импортный картофель

    Это относится к картофелю, импортируемому каждый год с 1 января по 30 июня

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Таможенные пошлины на импортируемый в Азербайджан картофель увеличены в два раза.

    Как сообщает Report, в связи с этим Кабинет министров внес поправку в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и экспортных таможенных пошлин".

    Документ подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

    Согласно поправке, тарифная ставка импортируемого в страну молодого картофеля увеличена вдвое - с 15 процентов до 30 процентов. Это относится к картофелю, импортируемому каждый год с 1 января по 30 июня. 

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