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В Азербайджане повышены минимальные размеры заработной платы и трудовой пенсии

В Азербайджане повышены минимальные размеры заработной платы и трудовой пенсии В Азербайджане повышены минимальная заработная плата и минимальный размер трудовой пенсии.
Внутренняя политика
23 декабря 2024 г. 16:58
В Азербайджане повышены минимальные размеры заработной платы и трудовой пенсии

В Азербайджане повышены минимальная заработная плата и минимальный размер трудовой пенсии.

Как сообщает Report, это стало возможным благодаря распоряжению президента Ильхама Алиева "О продолжении мер по улучшению социального благосостояния населения".

Согласно документу, минимальный размер заработной платы устанавливается с 1 января 2025 года в размере 400 манатов.

Кроме того, Кабинету министров поручено в течение одного месяца представить президенту предложения о повышении минимального размера трудовой пенсии до 320 манатов с 1 февраля 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda minimum əməkhaqqı və pensiya artırılır - SƏRƏNCAM

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