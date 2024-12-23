В Азербайджане повышены минимальные размеры заработной платы и трудовой пенсии

В Азербайджане повышены минимальная заработная плата и минимальный размер трудовой пенсии.

В Азербайджане повышены минимальная заработная плата и минимальный размер трудовой пенсии.

Как сообщает Report, это стало возможным благодаря распоряжению президента Ильхама Алиева "О продолжении мер по улучшению социального благосостояния населения".

Согласно документу, минимальный размер заработной платы устанавливается с 1 января 2025 года в размере 400 манатов.

Кроме того, Кабинету министров поручено в течение одного месяца представить президенту предложения о повышении минимального размера трудовой пенсии до 320 манатов с 1 февраля 2025 года.