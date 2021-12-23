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В Азербайджане повышена зарплата военнослужащих Службы госбезопасности

В Азербайджане повышена зарплата военнослужащих Службы госбезопасности Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячной заработной платы военнослужащих действительной военной службы Службы госбезопасности и ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданского персонала, не являющегося государственным служащим.
Внутренняя политика
23 декабря 2021 г. 16:32
В Азербайджане повышена зарплата военнослужащих Службы госбезопасности

Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячного денежного довольствия военнослужащих действительной военной службы и ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданского персонала Службы госбезопасности, не являющегося государственным служащим.

Как сообщает Report, согласно указу, военнослужащим Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы) установлена надбавка к месячной зарплате в размере 20%.

Указ вступит в силу с 1 января 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin hərbi qulluqçularının maaşı artırılıb

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