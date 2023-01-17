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В Азербайджане повышена зарплата работников ряда сфер, финансируемых из госбюджета

В Азербайджане повышена зарплата работников ряда сфер, финансируемых из госбюджета
Внутренняя политика
17 января 2023 г. 17:44
В Азербайджане повышена зарплата работников ряда сфер, финансируемых из госбюджета

В Азербайджане повышена зарплата работников ряда сфер, финансируемых из госбюджета.

Как сообщает Report, Кабинет министров утвердил новую единую тарифную сетку для выплаты тарифных (должностных) окладов лиц, работающих в сферах, финансируемых из государственного бюджета.

Возросла заработная плата работников социальной и жилищно-коммунальной сфер, сфер науки, культуры, молодежи и спорта, сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды, транспорта и связи, мелиорации, водного хозяйства и др.

В новой тарифной сетке должностной оклад по первому разряду повышен с 300 до 345 манатов.

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