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    ​В Азербайджане повышена заработная плата военнослужащих

    Оклады не являющихся госслужащими гражданских работников и военнослужащих в среднем повышены на 10 процентов

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Повышены ежемесячные должностные оклады военнослужащих и не являющихся государственными служащими гражданских работников министерства обороны Азербайджана. 

    Как сообщает Report, 19 января президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. 

    Распоряжение подписано с целью усиления социальной защиты военнослужащих и не являющихся государственными служащими гражданских работников министерства обороны Азербайджана. 

    Согласно распоряжению, с 1 февраля ежемесячные должностные (тарифные) оклады военнослужащих и не являющихся государственными служащими гражданских работников министерства обороны Азербайджанской Республики в среднем повышены на 10 процентов. 

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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