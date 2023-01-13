В Азербайджане повышен размер социальных пособий

В Азербайджане повышен размер социальных пособий.

В Азербайджане повышен размер социальных пособий.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении размера социальных пособий и внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики "О повышении размера социальных пособий" от 29 августа 2013 года номер 973.

Согласно указу, с 1 января 2023 года установлен размер социальных пособий так, как указано ниже:

1.1.размер социального пособия по возрасту – 220 манатов;

1.2.размер социального пособия лицам с инвалидностью в связи с нарушением функций организма на 81-100 процентов - 270 манатов, размер социального пособия лицам с инвалидностью в связи с нарушением функций организма на 61-80 процентов - 220 манатов, размер социального пособия лицам с инвалидностью в связи с нарушением функций организма на 31-60 процентов - 150 манатов;

1.3.размер социального пособия в связи с утратой кормильца – 120 манатов;

1.4.размер социального пособия малообеспеченным семьям, имеющим ребенка в возрасте до одного года, - 100 манатов на каждого ребенка;

1.5.размер социального пособия на ежегодное лечение лицам, пострадавшим в результате радиационной аварии, – 300 манатов;

1.6.размер социального пособия за рождение ребенка – 500 манатов;

1.7.размер социального пособия для похорон - 500 манатов;

Кабинету Министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.