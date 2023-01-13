О нас

В Азербайджане повышен размер социальных пособий

В Азербайджане повышен размер социальных пособий В Азербайджане повышен размер социальных пособий.
Внутренняя политика
13 января 2023 г. 14:04
В Азербайджане повышен размер социальных пособий

В Азербайджане повышен размер социальных пособий.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении размера социальных пособий и внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики "О повышении размера социальных пособий" от 29 августа 2013 года номер 973.

Согласно указу, с 1 января 2023 года установлен размер социальных пособий так, как указано ниже:

1.1.размер социального пособия по возрасту – 220 манатов;

1.2.размер социального пособия лицам с инвалидностью в связи с нарушением функций организма на 81-100 процентов - 270 манатов, размер социального пособия лицам с инвалидностью в связи с нарушением функций организма на 61-80 процентов - 220 манатов, размер социального пособия лицам с инвалидностью в связи с нарушением функций организма на 31-60 процентов - 150 манатов;

1.3.размер социального пособия в связи с утратой кормильца – 120 манатов;

1.4.размер социального пособия малообеспеченным семьям, имеющим ребенка в возрасте до одного года, - 100 манатов на каждого ребенка;

1.5.размер социального пособия на ежегодное лечение лицам, пострадавшим в результате радиационной аварии, – 300 манатов;

1.6.размер социального пособия за рождение ребенка – 500 манатов;

1.7.размер социального пособия для похорон - 500 манатов;

Кабинету Министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sosial müavinətlərin məbləğləri müəyyənləşib

Экслюзивные новости

В Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии назначен новый директор
В Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии назначен новый директор
12 января 2023 г. 14:39
Обнародованы видеокадры с подозреваемыми в убийстве врача в Евлахе
Обнародованы видеокадры с подозреваемыми в убийстве врача в Евлахе
12 января 2023 г. 13:22
Омбудсмен: Незаконная эксплуатация месторождений Азербайджана - угроза для всего региона
Омбудсмен: Незаконная эксплуатация месторождений Азербайджана - угроза для всего региона
12 января 2023 г. 12:02
В прошлом году более 2,3 тыс. граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
В прошлом году более 2,3 тыс. граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
12 января 2023 г. 10:02
В Азербайджане 17% производимой электроэнергии приходится на альтернативную энергию
В Азербайджане 17% производимой электроэнергии приходится на альтернативную энергию
11 января 2023 г. 17:44
Омбудсмен Украины: Азербайджан оказывает украинцам гуманитарную помощь
Омбудсмен Украины: Азербайджан оказывает украинцам гуманитарную помощь
11 января 2023 г. 16:21
Посол: Правительство и народ Пакистана высоко ценят помощь Азербайджана
Посол: Правительство и народ Пакистана высоко ценят помощь Азербайджана
11 января 2023 г. 12:49
Эксперт: Иран не готов к новому противостоянию в регионе, имея серьезные внутренние проблемы
Эксперт: Иран не готов к новому противостоянию в регионе, имея серьезные внутренние проблемы
9 января 2023 г. 13:20
Заснеженный Баку 
ФотоЗаснеженный Баку 
9 января 2023 г. 11:06
Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу
Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу
6 января 2023 г. 17:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi