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В Азербайджане повышен размер ежемесячной стипендии за почетные звания

В Азербайджане повышен размер ежемесячной стипендии за почетные звания В Азербайджане повышен размер ежемесячной стипендии за почетные звания.
Внутренняя политика
13 января 2023 г. 11:48
В Азербайджане повышен размер ежемесячной стипендии за почетные звания

В Азербайджане повышен размер ежемесячной стипендии за почетные звания.

Как сообщает Report, cогласно распоряжению президента Ильхама Алиева, с 1 января 2023 года повышена сумма ежемесячной стипендии за почетные звания и установлена в размере 200 (двести) манатов для народного писателя, народного поэта, народного артиста и народного художника, 150 (сто пятьдесят) манатов для заслуженного деятеля науки, заслуженного деятеля искусств, заслуженного артиста, заслуженного художника, заслуженного работника культуры, заслуженного учителя, заслуженного врача, заслуженного архитектора, заслуженного деятеля физической культуры и спорта, заслуженного государственного служащего, заслуженного журналиста, заслуженного инженера, заслуженного юриста, заслуженного работника сельского хозяйства, заслуженного пилота, заслуженного медицинского работника.

Ранее сумма ежемесячной стипендии за почетные звания для народного писателя, народного поэта, народного артиста и народного художника составляла 180 манатов, а для заслуженного деятеля науки, заслуженного деятеля искусств, заслуженного артиста, заслуженного художника, заслуженного работника культуры, заслуженного учителя, заслуженного врача, заслуженного архитектора, заслуженного деятеля физической культуры и спорта, заслуженного государственного служащего, заслуженного журналиста, заслуженного инженера, заслуженного юриста, заслуженного работника сельского хозяйства, заслуженного пилота, заслуженного медицинского работника - 120 манатов.

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