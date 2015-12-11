Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане повышается сумма штрафов за нарушение правил выделения земельных участков под строительство.

Как сообщает Report, вопрос повышения штрафов за подобные правонарушения предусмотрен в новом Кодексе административных правонарушений.

Согласно статье 249 кодекса, за выделение для строительства земельных участков (за исключением земель сельскохозяйственного назначения и участков на автомобильных дорогах, рядом с нефтяными вышками, техническими устройствами канализационных систем и систем водоснабжения, объектами обороны, метрополитеном, магистральными трубопроводами, электросетями, напряжение в которых превышает 1000 вольт, и пр.) путем нарушения основных условий ведения строительства в населенных участках, а также за несоблюдение подборных правил о зонировании районов должностными лицами, видов и масштабов строительства, будет предусматриваться штраф в размере от 2000 до 3000 манатов.

Напомним, что согласно действующему Кодексу административных правонарушений, за нарушения подобного типа предусматривается штраф в размере 1500 манатов.

В случае принятия нового кодекса, он вступит в силу 1 мая 2016 года.