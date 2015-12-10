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    ​В Азербайджане повышается штраф за непрекращение кандидатами служебных полномочий в период выборов

    В случае принятия нового Кодекса административных правонарушений, данное требование вступит в силу с 1 мая 2016 года

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане сумма штрафа, предусмотренного за непрекращение кандидатами в депутаты служебных полномочий в период участия в выборах, повышается в 20 раз и более.

    Как сообщает Report, вопрос отразился в новом Кодексе административных правонарушений.

    Так, за непрекращение своих служебных полномочий в период участия в выборах находящимися на государственной или же муниципальной службе кандидатами будет применяться штраф в размере от 1 500 до 2 000 манатов.

    В настоящее время сумма штрафа составляет 80-90 манатов.

    В случае принятия нового Кодекса административных правонарушений, данное требование вступит в силу с 1 мая 2016 года.

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