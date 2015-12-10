​В Азербайджане повышается штраф за непрекращение кандидатами служебных полномочий в период выборов

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане сумма штрафа, предусмотренного за непрекращение кандидатами в депутаты служебных полномочий в период участия в выборах, повышается в 20 раз и более.

Как сообщает Report, вопрос отразился в новом Кодексе административных правонарушений.

Так, за непрекращение своих служебных полномочий в период участия в выборах находящимися на государственной или же муниципальной службе кандидатами будет применяться штраф в размере от 1 500 до 2 000 манатов.

В настоящее время сумма штрафа составляет 80-90 манатов.

В случае принятия нового Кодекса административных правонарушений, данное требование вступит в силу с 1 мая 2016 года.