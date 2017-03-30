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    В Азербайджане повышается штраф за нарушение правил международных полетов

    В связи с этим предлагается внести изменение в Уголовный кодекс

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане повышается штраф за нарушение правил международных полетов.

    Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменение в Уголовный кодекс.

    Согласно Уголовному кодексу, в настоящее время несоблюдение указанных в разрешении маршрутов, мест посадки, воздушных ворот, высоты полета или иное нарушение правил международных полетов наказывается штрафом в размере от 500 до 2000 манатов, либо исправительными работами сроком до 2-х лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового либо лишением свободы на срок до одного года.

    В проекте изменений размер штрафа предлагается увеличить от 2000 до 4000 манатов.

    Проект будет вынесен на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса.

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