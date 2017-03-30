Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане повышается штраф за нарушение правил международных полетов.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменение в Уголовный кодекс.

Согласно Уголовному кодексу, в настоящее время несоблюдение указанных в разрешении маршрутов, мест посадки, воздушных ворот, высоты полета или иное нарушение правил международных полетов наказывается штрафом в размере от 500 до 2000 манатов, либо исправительными работами сроком до 2-х лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового либо лишением свободы на срок до одного года.

В проекте изменений размер штрафа предлагается увеличить от 2000 до 4000 манатов.

Проект будет вынесен на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса.