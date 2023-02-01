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В Азербайджане потребуются водительские права для управления трициклами и квадрициклами

В Азербайджане потребуются водительские права для управления трициклами и квадрициклами В Азербайджане трициклы и квадрициклы будут зарегистрированы, и для их вождения потребуются водительские права.
Внутренняя политика
1 февраля 2023 г. 17:57
В Азербайджане потребуются водительские права для управления трициклами и квадрициклами

В Азербайджане трициклы и квадрициклы будут зарегистрированы, и для их вождения потребуются водительские права.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте поправок в закон “О дорожном движении”, одобренном президентом Ильхамом Алиевым.

Поправками установлено требование о государственной регистрации всех транспортных средств с конструктивной максимальной скоростью свыше 50 километров в час и обеспечении их государственным регистрационным знаком.

Решение о государственной регистрации транспортных средств со скоростью более 50 км/ч с поправкой и требованием водительских прав вступит в силу через 6 месяцев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda trisikl və kvadrisiklləri idarə etmək üçün sürücülük vəsiqəsi istəniləcək

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