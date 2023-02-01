В Азербайджане потребуются водительские права для управления трициклами и квадрициклами

В Азербайджане трициклы и квадрициклы будут зарегистрированы, и для их вождения потребуются водительские права.

В Азербайджане трициклы и квадрициклы будут зарегистрированы, и для их вождения потребуются водительские права.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте поправок в закон “О дорожном движении”, одобренном президентом Ильхамом Алиевым.

Поправками установлено требование о государственной регистрации всех транспортных средств с конструктивной максимальной скоростью свыше 50 километров в час и обеспечении их государственным регистрационным знаком.

Решение о государственной регистрации транспортных средств со скоростью более 50 км/ч с поправкой и требованием водительских прав вступит в силу через 6 месяцев.