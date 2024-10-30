В Азербайджане после Отечественной войны от мин очищена территория площадью 170 тыс. га

В Азербайджане после окончания Отечественной войны от мин очищена территория площадью 170 тыс. 071,9 гектаров.

В Азербайджане после окончания Отечественной войны от мин очищена территория площадью 170 тыс. 071,9 гектаров.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

Он сообщил, что за этот период было обнаружено 34 477 противопехотных мин, 20 906 противотанковых мин и 109 544 неразорвавшихся боеприпаса.

"В работах по разминированию было задействовано 2 482 сотрудника, 164 специально обученных собак и 85 машин для разминирования. В этом году план работ включает очистку территории площадью 60 тыс. 530,7 гектаров, из которых 19 тыс. 804,6 гектаров приходится на жилые зоны. В планах предусмотрено увеличить годовые показатели до 65 тыс. гектаров", - сказал глава агентства.