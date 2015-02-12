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    В Азербайджане политические партии будут сдавать отчеты в ЦИК

    Внесена поправка в Форму, содержание и правила предоставления финансовых отчетов политических партий

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес поправку в "Форму, содержание и правила предоставления финансовых отчетов политических партий". Как сообщает Report, решение подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

    Согласно поправке, политические партии обязаны предоставлять финансовые отчеты вместе с аудиторским заключением в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) не позднее 1 апреля каждого года.

    Центральная избирательная комиссия обязана предоставлять информацию о политических партиях, не сдавших в положенный срок годовые финансовые отчеты вместе с аудиторским заключением, в министерство юстиции. 

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