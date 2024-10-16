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В Азербайджане погибшим при разминировании предлагается присваивать статус шехида

В Азербайджане погибшим при разминировании предлагается присваивать статус шехида В Азербайджане предлагается присваивать статус шехида лицам, погибшим в ходе работ по разминированию.
Внутренняя политика
16 октября 2024 г. 13:17
В Азербайджане погибшим при разминировании предлагается присваивать статус шехида

В Азербайджане предлагается присваивать статус шехида лицам, погибшим в ходе работ по разминированию.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил первый заместитель председателя правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Бахруз Мамедов на сегодняшнем заседании парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Он отметил, что впервые после Отечественной войны сотрудник ANAMA погиб во время обезвреживания мины-ловушки.

"ANAMA предлагает присвоить статус шехида сотрудникам агентства, погибшим в процессе разминирования", - сказал Мамедов.

Он добавил, что на освобожденных территориях практически нет незагрязненных минами участков: "На этих территориях примерно 1 млн 167 тыс. гектаров загрязнены минами. Только 14,2 процента этих территорий очищены от мин".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda mina təmizləyərkən həlak olan şəxslərə şəhid statusunun verilməsi təklif edilir

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