В Азербайджане погибшим при разминировании предлагается присваивать статус шехида

В Азербайджане предлагается присваивать статус шехида лицам, погибшим в ходе работ по разминированию.

В Азербайджане предлагается присваивать статус шехида лицам, погибшим в ходе работ по разминированию.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил первый заместитель председателя правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Бахруз Мамедов на сегодняшнем заседании парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Он отметил, что впервые после Отечественной войны сотрудник ANAMA погиб во время обезвреживания мины-ловушки.

"ANAMA предлагает присвоить статус шехида сотрудникам агентства, погибшим в процессе разминирования", - сказал Мамедов.

Он добавил, что на освобожденных территориях практически нет незагрязненных минами участков: "На этих территориях примерно 1 млн 167 тыс. гектаров загрязнены минами. Только 14,2 процента этих территорий очищены от мин".