О нас

В Азербайджане подготовлены предложения по поправкам в закон о бытовом насилии

В Азербайджане подготовлены предложения по поправкам в закон о бытовом насилии Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей совместно с Европейским Союзом подготовил поправки в Уголовный кодекс АР и законодательные предложения, предусматривающие уголовную ответственность для лиц, совершивших бытовое насилие.
Внутренняя политика
19 мая 2022 г. 12:32
В Азербайджане подготовлены предложения по поправкам в закон о бытовом насилии

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей совместно с Европейским Союзом подготовил поправки в Уголовный кодекс АР и законодательные предложения, предусматривающие уголовную ответственность для лиц, совершивших бытовое насилие.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на мероприятии на тему "Предотвращение насилия в отношении женщин и бытового насилия и роль национальных парламентов этом".

"Мы также подготовили предложения по охранным ордерам для обеспечения безопасности жертв насилия", - добавила Б.Мурадова.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda məişət zorakılığı haqqında qanuna dəyişikliklə bağlı təkliflər hazırlanıb 

Самое читаемое

Представитель Азербайджана вышел в финал Евровидения 2022
Представитель Азербайджана вышел в финал "Евровидения 2022"
13 мая 2022 г. 01:07
Украина стала победителем международного песенного конкурса Евровидение-2022
ВидеоУкраина стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение-2022"
15 мая 2022 г. 03:03
Завершилось первое лунное затмение года
ВидеоЗавершилось первое лунное затмение года
16 мая 2022 г. 08:55
Батальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
ФотоБатальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
16 мая 2022 г. 01:29
Начался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
ФотоНачался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
15 мая 2022 г. 10:32
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
16 мая 2022 г. 11:09
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на Азовсталь
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на "Азовсталь"
15 мая 2022 г. 13:11
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
18 мая 2022 г. 11:52
Организаторы Евровидения отреагировали на призыв Kalush Orchestra касательно Азовстали и Мариуполя
ВидеоОрганизаторы Евровидения отреагировали на призыв Kalush Orchestra касательно "Азовстали" и Мариуполя
15 мая 2022 г. 02:15
МЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
ФотоМЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
18 мая 2022 г. 00:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi