В Азербайджане подготовлены предложения по поправкам в закон о бытовом насилии

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей совместно с Европейским Союзом подготовил поправки в Уголовный кодекс АР и законодательные предложения, предусматривающие уголовную ответственность для лиц, совершивших бытовое насилие.

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей совместно с Европейским Союзом подготовил поправки в Уголовный кодекс АР и законодательные предложения, предусматривающие уголовную ответственность для лиц, совершивших бытовое насилие.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на мероприятии на тему "Предотвращение насилия в отношении женщин и бытового насилия и роль национальных парламентов этом".

"Мы также подготовили предложения по охранным ордерам для обеспечения безопасности жертв насилия", - добавила Б.Мурадова.