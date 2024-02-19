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В Азербайджане подготовлены ​​электронные карты 95% муниципалитетов

В Азербайджане подготовлены ​​электронные карты 95% муниципалитетов В Азербайджане подготовлены электронные карты 95% муниципалитетов.
Внутренняя политика
19 февраля 2024 г. 14:10
В Азербайджане подготовлены ​​электронные карты 95% муниципалитетов

В Азербайджане подготовлены электронные карты 95% муниципалитетов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра юстиции Вилаят Захиров на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

По его словам, электронные карты 1 323 муниципалитетов уже готовы, еще 37 карт подготовлены и представлены на согласование.

Замминистра также отметил, что в связи с этим направлено обращение в Минэкономики, работа близится к завершению: "Главное - это процесс согласования карт. Есть некоторые незавершенные дела. В этой области проводятся регулярные встречи с соответствующими структурами".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bələdiyyələrin 95 %-nin elektron xəritəsi hazırlanıb

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