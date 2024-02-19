В Азербайджане подготовлены ​​электронные карты 95% муниципалитетов

В Азербайджане подготовлены электронные карты 95% муниципалитетов.

В Азербайджане подготовлены электронные карты 95% муниципалитетов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра юстиции Вилаят Захиров на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

По его словам, электронные карты 1 323 муниципалитетов уже готовы, еще 37 карт подготовлены и представлены на согласование.

Замминистра также отметил, что в связи с этим направлено обращение в Минэкономики, работа близится к завершению: "Главное - это процесс согласования карт. Есть некоторые незавершенные дела. В этой области проводятся регулярные встречи с соответствующими структурами".