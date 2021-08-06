В Азербайджане подготовлен проект поправок в законодательство в связи с НПО

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Агентства господдержки неправительственных организаций (НПО).

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Агентства господдержки неправительственных организаций (НПО).

Как сообщает Report, на мероприятии обсудили проект документа регламента заседания Наблюдательного совета агентства и предложения о соответствующих поправках в законодательство в связи с НПО.

В завершении обсуждений было решено подготовить окончательный вариант документа с учетом всех предложений и представить на очередное заседание.

Далее состоялся обмен мнениями о подготовленных членами Наблюдательного совета предложениях по поправкам в законодательство в связи с НПО.

Было решено в короткие сроки от имени агентства обобщить предложения по усовершенствованию правовой базы в данном направлении и представить в соответствующие структуры.