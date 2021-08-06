В Азербайджане подготовлен проект поправок в законодательство в связи с НПО

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Агентства господдержки неправительственных организаций (НПО).
Как сообщает Report, на мероприятии обсудили проект документа регламента заседания Наблюдательного совета агентства и предложения о соответствующих поправках в законодательство в связи с НПО.
В завершении обсуждений было решено подготовить окончательный вариант документа с учетом всех предложений и представить на очередное заседание.
Далее состоялся обмен мнениями о подготовленных членами Наблюдательного совета предложениях по поправкам в законодательство в связи с НПО.
Было решено в короткие сроки от имени агентства обобщить предложения по усовершенствованию правовой базы в данном направлении и представить в соответствующие структуры.