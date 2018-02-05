Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане подготовка к президентским выборам начнется 10 февраля.

Как сообщает Report, согласно статье 179 Избирательного Кодекса (проведения внеочередных президентских выборов), начиная со дня принятия решения о проведении досрочных президентских выборов и не позже одной недели выборы назначаются Центральной Избирательной Комиссией на среду и проводятся в течение двух месяцев".

Отметим, что президент Ильхам Алиев 5 февраля подписал распоряжение "Об объявлении внеочередных выборов президента Азербайджанской Республики". В распоряжении Центральной Избирательной Комиссии поручено назначить внеочередные выборы президента Азербайджанской Республики на 11 апреля 2018 года и обеспечить проведение выборов в соответствии с Избирательным Кодексом Азербайджанской Республики.