О нас

В Азербайджане почтили память шехидов 20 Января минутой молчания

В Азербайджане почтили память шехидов 20 Января минутой молчания Сегодня в полдень в Азербайджане на одну минуту было приостановлено движение транспорта в память о жертвах трагедии 20 Января, сообщает Report.
Внутренняя политика
20 января 2023 г. 12:01
В Азербайджане почтили память шехидов 20 Января минутой молчания

Сегодня в полдень в Азербайджане на одну минуту было приостановлено движение транспорта в память о жертвах трагедии 20 Января, сообщает Report.

Корабли в Бакинской бухте, автомобили на дорогах и поезда дали гудок в память о жертвах кровавых событий.

Государственные флаги приспущены в знак траура.

Ввод 20 января 1990 года боевых частей советской армии против широких народных масс, вышедших на улицы и площади Баку, чтобы выразить свой решительный протест против агрессорских действий Армении, выдвинувшей территориальные претензии к Азербайджану, и покровительства ей руководства СССР, привел к невиданной трагедии в Азербайджане.

20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к тем, кто совершил эту трагедию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan honors memory of January 20 tragedy victims by minute of silence - VIDEO
Версия на азербайджанском языке ФотоÜmumxalq Hüzn Günündə Azərbaycanda bir dəqiqəlik sükut olub - VİDEO

Самое читаемое

Wood Mackenzie: У Азербайджана по-прежнему огромный газовый потенциал на Каспии
Wood Mackenzie: У Азербайджана по-прежнему огромный газовый потенциал на Каспии
13 января 2023 г. 15:18
Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 24 автомобиля миротворцев
ФотоСегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 24 автомобиля миротворцев
13 января 2023 г. 20:15
Посол: Хорватия видит потенциал в развитии туризма на освобожденных территориях Азербайджана
Посол: Хорватия видит потенциал в развитии туризма на освобожденных территориях Азербайджана
16 января 2023 г. 12:00
Молдавский депутат: В нашей стране идет гибридная война
Молдавский депутат: В нашей стране идет гибридная война
14 января 2023 г. 16:15
ГЭЦ Азербайджана провел экзамены для желающих поступить на госслужбу
ГЭЦ Азербайджана провел экзамены для желающих поступить на госслужбу
15 января 2023 г. 15:45
Число жертв ракетного удара по многоэтажке в Днепре достигло 29
Число жертв ракетного удара по многоэтажке в Днепре достигло 29
15 января 2023 г. 20:19
Кирби: США приложат усилия, чтобы привлечь президента России к ответственности
Кирби: США приложат усилия, чтобы привлечь президента России к ответственности
18 января 2023 г. 08:26
Глава Минобороны Швеции совершит визит в Турцию
Глава Минобороны Швеции совершит визит в Турцию
18 января 2023 г. 13:52
МИД Ирана передал ноту протеста корейскому послу
МИД Ирана передал ноту протеста корейскому послу
18 января 2023 г. 19:30
В Баку загорелся автобус, пострадавших нет
В Баку загорелся автобус, пострадавших нет
18 января 2023 г. 22:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi