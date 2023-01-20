В Азербайджане почтили память шехидов 20 Января минутой молчания

Сегодня в полдень в Азербайджане на одну минуту было приостановлено движение транспорта в память о жертвах трагедии 20 Января, сообщает Report.

Сегодня в полдень в Азербайджане на одну минуту было приостановлено движение транспорта в память о жертвах трагедии 20 Января, сообщает Report.

Корабли в Бакинской бухте, автомобили на дорогах и поезда дали гудок в память о жертвах кровавых событий.

Государственные флаги приспущены в знак траура.

Ввод 20 января 1990 года боевых частей советской армии против широких народных масс, вышедших на улицы и площади Баку, чтобы выразить свой решительный протест против агрессорских действий Армении, выдвинувшей территориальные претензии к Азербайджану, и покровительства ей руководства СССР, привел к невиданной трагедии в Азербайджане.

20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к тем, кто совершил эту трагедию.