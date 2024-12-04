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В Азербайджане планируют увеличить штрафы за назначение лекарств, не включенных в госреестр

В Азербайджане планируют увеличить штрафы за назначение лекарств, не включенных в госреестр 16:51
Внутренняя политика
4 декабря 2024 г. 17:28
В Азербайджане планируют увеличить штрафы за назначение лекарств, не включенных в госреестр

В Азербайджане планируют увеличить размеры штрафов за назначение лекарственных препаратов, не включенных в госреестр.

Как сообщает Report, это отражено в проекте изменений в Кодекс об административных проступках (КоАП).

Согласно проекту, за назначение лекарственного препарата, не внесенного в государственный реестр лекарственных средств, за исключением случаев, предусмотренных в Законе "О лекарственных средствах", должностные лица будут оштрафованы на 100-150 манатов, а юридические - на 300-400 манатов.

В случае отсутствия на упаковке лекарственного препарата инструкции по применению на азербайджанском языке или не обеспечения аптек инструкцией на азербайджанском языке по применению лекарства, то должностные лица компании, которая владеет свидетельством о регистрации данного лекарства, наказываются штрафом в 1500-2000 манатов, юридические лица - в размере 5000-7000 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət reyestrinə daxil edilməyən dərman vasitəsinin reseptə yazılmasına görə cərimələr artırılır

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