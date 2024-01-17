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В Азербайджане пересматривается закон "О статусе военнослужащих"

В Азербайджане пересматривается закон "О статусе военнослужащих" В Азербайджане пересматривается закон "О статусе военнослужащих".
Внутренняя политика
17 января 2024 г. 13:41
В Азербайджане пересматривается закон О статусе военнослужащих

В Азербайджане пересматривается закон "О статусе военнослужащих".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров.

По его словам, проект поправок направлен в министерство обороны, которое должно представить свое заключение.

"Вновь актуален ряд нюансов, связанных с обеспечением суверенитета Азербайджана, полным обеспечением нашей территориальной целостности, а также вопросами социальной защиты военнослужащих. Думаю, что в ходе весенней сессии эти изменения будут приняты”, - добавил З.Аскеров.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Hərbi qulluqçuların statusu haqqında” qanun yenidən işlənilir

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