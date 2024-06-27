В Азербайджане переименованы пять избирательных округов

В Азербайджане переименованы пять избирательных округов.

В Азербайджане переименованы пять избирательных округов.

Как сообщает Report, решение было принято на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии.

В связи с восстановлением Агдеринского района Тертер-Нафталан-Горанбойский избирательный округ №97 был переименован в Тертер-Агдере-Горанбойский избирательный округ №97.

Кроме того, Горанбойский избирательный округ №96 переименован в Горанбой-Нафталанский избирательный округ №96; избирательный округ города Агдама №118 - в Агдам-Ходжалинский избирательный округ №118; сельский избирательный округ Агдама №119 - в Агдамский избирательный округ №119; Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендский избирательный округ №124 - в Шуша-Агдам-Ходжавендский избирательный округ №124.