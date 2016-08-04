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    В Азербайджане переформируют 124 окружных избирательных комиссий

    Состоялось заседание ЦИК

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

    Как сообщает Report, на заседании был рассмотрен вопрос переформирования состава окружных избирательных комиссий по республике.

    Таким образом, было принято решение о переформировании 124 окружных избирательных комиссий. На заседании было отмечено, что состав Агдашского избирательного округа №90 был реорганизован во время повторных выборов в Милли Меджлис

    На заседании также были утверждены протоколы заседаний ЦИК от 26 и 27 июля 2016 года. 

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