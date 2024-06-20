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В Азербайджане уровень водности в реках повысится

В Азербайджане уровень водности в реках повысится В районах Азербайджана до полудня 23 июня местами ожидаются дожди ливневого характера и грозы.
Внутренняя политика
20 июня 2024 г. 14:02
В Азербайджане уровень водности в реках повысится

В районах Азербайджана до полудня 23 июня местами ожидаются дожди ливневого характера и грозы.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В отдельных местах (Дашкесан-Гедабек, Гянджа-Газах, Карабах и Восточный Зангезур, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Нагорный Ширван, Центральный Аран, Нахчыванская АР, Лянкяран-Астара) осадки будут интенсивными, вероятно выпадение града.

Порывы западного ветра будут достигать 15-20 м/с. 21 июня в некоторых горных и предгорных районах ветер усилится до 25-30 м/с.

Ожидается повышение уровня водности в реках, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа возможны кратковременные паводки и сели.

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