В Азербайджане уровень водности в реках повысится

В районах Азербайджана до полудня 23 июня местами ожидаются дожди ливневого характера и грозы.

В районах Азербайджана до полудня 23 июня местами ожидаются дожди ливневого характера и грозы.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В отдельных местах (Дашкесан-Гедабек, Гянджа-Газах, Карабах и Восточный Зангезур, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Нагорный Ширван, Центральный Аран, Нахчыванская АР, Лянкяран-Астара) осадки будут интенсивными, вероятно выпадение града.

Порывы западного ветра будут достигать 15-20 м/с. 21 июня в некоторых горных и предгорных районах ветер усилится до 25-30 м/с.

Ожидается повышение уровня водности в реках, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа возможны кратковременные паводки и сели.