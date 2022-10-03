В Азербайджане отметят 150-летний юбилей Омара Фаика Неманзаде

В Азербайджане отметят 150-летний юбилей Омара Фаика Неманзаде.

В Азербайджане отметят 150-летний юбилей Омара Фаика Неманзаде.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, Министерство культуры совместно с Национальной академией наук Азербайджана подготовит и реализует план мероприятий к 150-летию Омара Фаига Неманзаде.

В декабре 2022 года исполнится 150 лет со дня рождения выдающегося представителя национальной печати Азербайджана, видного публициста, известного просветителя и общественного деятеля Омара Фаига Неманзаде.

Омар Фаиг Неманзаде - просветитель, создавший в начале ХХ века блистательные страницы истории азербайджанской печати и, направив ее в русло развития в чрезвычайно непростых условиях, сыграл исключительную роль в ее подъеме на качественно новый уровень. Создание типографии «Гейрат», ставшей знаменательной вехой в литературно-культурной жизни, и известного журнала «Молла Насреддин», оказавшего могучее влияние на укрепление демократических тенденций в литературе стран Ближнего Востока, являются неотъемлемой частью напряженной и плодотворной деятельности писателя. Наделенный широкой эрудицией, обладающий самоотверженным пером, считавший любовь к родному языку основным элементом любви к Родине, он упорно боролся за культурное возрождение, независимость и счастливое будущее родного народа, не жалея своих знаний и умений. Постоянное освещение в контексте передовых идей того времени всех судьбоносных вопросов общенародной значимости с точки зрения идеологии азербайджанства стало главным лейтмотивом публицистического наследия Омара Фаига Неманзаде, проникнутого национальными идеями и наполненного глубоким политико-общественным содержанием.

Как и многие патриотические личности того времени, Омар Фаиг Неманзаде стал одной из жертв репрессий тоталитарного советского режима 1930-х годов.