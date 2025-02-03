О нас

В Азербайджане отметят 140-летний юбилей Узеира Гаджибейли

В Азербайджане отметят 140-летний юбилей Узеира Гаджибейли Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 140-летнего юбилея Узеира Гаджибейли.
Внутренняя политика
3 февраля 2025 г. 15:41
В Азербайджане отметят 140-летний юбилей Узеира Гаджибейли

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о праздновании 140-летия выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Министерствам культуры, науки и образования, а также Национальной академии наук Азербайджана поручено подготовить и реализовать план мероприятий, посвященных 140-летию композитора.

Узеир Гаджибейли родился 18 сентября 1885 года в городе Шуша. Он является основателем национальной оперы, автором первой оперы на азербайджанском языке, ряда комедий, произведений камерно-инструментального оркестра и многих других всемирно известных произведений.

Он скончался 23 ноября 1948 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident Üzeyir Hacıbəylinin 140 illiyinin qeyd edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb

Самое читаемое

В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
31 января 2025 г. 19:25
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
30 января 2025 г. 19:18
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
31 января 2025 г. 19:04
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
31 января 2025 г. 18:32
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
28 января 2025 г. 19:24
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
29 января 2025 г. 16:40
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
29 января 2025 г. 16:20
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
31 января 2025 г. 18:09
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
1 февраля 2025 г. 05:18
Задержанный в Нахчыване гражданин Турции экстрадирован в Узбекистан
Задержанный в Нахчыване гражданин Турции экстрадирован в Узбекистан
31 января 2025 г. 16:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi