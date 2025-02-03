В Азербайджане отметят 140-летний юбилей Узеира Гаджибейли

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 140-летнего юбилея Узеира Гаджибейли.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о праздновании 140-летия выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Министерствам культуры, науки и образования, а также Национальной академии наук Азербайджана поручено подготовить и реализовать план мероприятий, посвященных 140-летию композитора.

Узеир Гаджибейли родился 18 сентября 1885 года в городе Шуша. Он является основателем национальной оперы, автором первой оперы на азербайджанском языке, ряда комедий, произведений камерно-инструментального оркестра и многих других всемирно известных произведений.

Он скончался 23 ноября 1948 года.