В Азербайджане отметят 100-летний юбилей художника Кямиля Алиева

азербайджанский художник по ковру

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 100-летнего юбилея выдающегося художника по ковру Кямиля Алиева.

Как сообщает Report, распоряжение было подписано с учетом заслуг выдающегося художника Кямиля Алиева в сохранении традиций азербайджанского ковроткачества и декоративно-прикладного искусства.

Министерству культуры, с учетом предложений Союза художников Азербайджана, поручено подготовить и реализовать план мероприятий, связанных со 100-летним юбилеем народного художника Кямиля Алиева, а Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.