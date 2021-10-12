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В Азербайджане отметят 100-летний юбилей художника Кямиля Алиева

В Азербайджане отметят 100-летний юбилей художника Кямиля Алиева азербайджанский художник по ковру
Внутренняя политика
12 октября 2021 г. 16:32
В Азербайджане отметят 100-летний юбилей художника Кямиля Алиева

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 100-летнего юбилея выдающегося художника по ковру Кямиля Алиева.

Как сообщает Report, распоряжение было подписано с учетом заслуг выдающегося художника Кямиля Алиева в сохранении традиций азербайджанского ковроткачества и декоративно-прикладного искусства.

Министерству культуры, с учетом предложений Союза художников Азербайджана, поручено подготовить и реализовать план мероприятий, связанных со 100-летним юбилеем народного художника Кямиля Алиева, а Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Kamil Əliyevin 100 illik yubileyi qeyd ediləcək

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