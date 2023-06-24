В Азербайджане отметят 100-летие национальной библиотеки

В Азербайджане отметят 100-летие национальной библиотеки.

В Азербайджане отметят 100-летие национальной библиотеки.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

В распоряжении отмечается, в 2023 году исполняется 100 лет с начала деятельности Азербайджанской национальной библиотеки.

Азербайджанская национальная библиотека с момента своего создания прошла славный путь, всегда достойно справляясь с поставленными перед ней задачами, за минувший период сыграла важную роль в качестве базы в повышении интеллектуального потенциала общества, регулярно обогащая свои литературные фонды, превышающие миллионы экземпляров, изданиями национального и мирового значения, редкими книгами, новой печатной продукцией и ценными информационными носителями, превратилась в культурную сокровищницу нашего народа.

Сегодня Национальная библиотека, расположенная в величественном здании в самобытном архитектурном стиле, расширяя сферу своей деятельности, реализует цикл мероприятий, направленных на надежную охрану национально-духовных богатств и их передачу будущим поколениям. Постоянно совершенствующая свою работу на уровне требований времени с внедрением передовых технологий, Национальная библиотека в настоящее время успешно развивает взаимные связи сотрудничества с библиотеками мира.

Согласно распоряжению, Министерству культуры Азербайджанской Республики поручено подготовить и реализовать план мероприятий, связанных со 100-летием Азербайджанской национальной библиотеки, Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из распоряжения.