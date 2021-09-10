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В Азербайджане отметят 100-летие Микаила Абдуллаева

В Азербайджане отметят 100-летие Микаила Абдуллаева Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 100-летнего юбилея выдающегося представителя изобразительного искусства Азербайджана, народного художника СССР и Азербайджанской Республики, академика Академии художеств СССР, лауреата Государств
Внутренняя политика
10 сентября 2021 г. 17:28
В Азербайджане отметят 100-летие Микаила Абдуллаева

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 100-летнего юбилея выдающегося представителя изобразительного искусства Азербайджана, народного художника СССР и Азербайджанской Республики, академика Академии художеств СССР, лауреата Государственной премии, профессора Микаила Гусейн оглу Абдуллаева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

Согласно распоряжению, Министерство культуры с учетом предложений Союза художников Азербайджана должно подготовить и осуществить план мероприятий в связи со 100-летним юбилеем народного художника.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Abdullayevin 100 illik yubileyi qeyd ediləcək

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