В Азербайджане отметят 100-летие Микаила Абдуллаева

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 100-летнего юбилея выдающегося представителя изобразительного искусства Азербайджана, народного художника СССР и Азербайджанской Республики, академика Академии художеств СССР, лауреата Государств

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 100-летнего юбилея выдающегося представителя изобразительного искусства Азербайджана, народного художника СССР и Азербайджанской Республики, академика Академии художеств СССР, лауреата Государственной премии, профессора Микаила Гусейн оглу Абдуллаева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

Согласно распоряжению, Министерство культуры с учетом предложений Союза художников Азербайджана должно подготовить и осуществить план мероприятий в связи со 100-летним юбилеем народного художника.