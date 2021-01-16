В Азербайджане отменяется система смс-разрешений

В Азербайджане отменяется система получения смс-разрешений и разрешений на портале icaze.e-gov.az для выхода из дома

В Азербайджане отменяется система получения смс-разрешений и разрешений на портале icaze.e-gov.az для выхода из дома.

Как сообщает Report, об этом заявили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Согласно постановлению, с 00:00 часов 18 января 2021 года на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Ширван и Абшеронского района, а также в районных центрах Лянкяран, Масаллы, Джалилабада, Шеки, Загатала, Губа, Хачмаз, Евлах, Барда, Билясувар и Исмайыллы отменяется система получения разрешений на выход из дома посредством sms, портала icaze.e-gov.az и служебного удостоверения.