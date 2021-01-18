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В Азербайджане отменена система смс-разрешений

В Азербайджане отменена система смс-разрешений В Азербайджане отменяется система получения смс-разрешений и разрешений на портале icaze.e-gov.az для выхода из дома.
Внутренняя политика
18 января 2021 г. 00:00
В Азербайджане отменена система смс-разрешений

В Азербайджане отменяется система получения смс-разрешений и разрешений на портале icaze.e-gov.az для выхода из дома.

Как сообщает Report, об этом подписано постановление со стороны Оперативного штаба при Кабинете министров.

Согласно постановлению, с 00:00 часов 18 января 2021 года на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Ширван и Абшеронского района, а также в районных центрах Лянкяран, Масаллы, Джалилабада, Шеки, Загатала, Губа, Хачмаз, Евлах, Барда, Билясувар и Исмайыллы отменяется система получения разрешений на выход из дома посредством sms, портала icaze.e-gov.az и служебного удостоверения.

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