В Азербайджане отменен масочный режим

В Азербайджане отменен масочный режим

В Азербайджане отменен масочный режим в закрытых помещениях.

Как сообщает Report, решение об этом Кабинет министров принял 22 апреля.

Согласно постановлению, с 1 мая 2022 года отменяется требование относительно использования в период особого карантинного режима средств индивидуальной защиты дыхательных путей (медицинская маска, тканевая маска, респиратор и т.д.).

В то же время использование медицинских масок на территории международного аэропорта Азербайджанской Республики и в образовательных учреждениях, больше не является обязательным, а только рекомендуется.