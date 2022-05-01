О нас
Аудио новости

В Азербайджане отменен масочный режим

В Азербайджане отменен масочный режим В Азербайджане отменен масочный режим
Внутренняя политика
1 мая 2022 г. 00:00
В Азербайджане отменен масочный режим

В Азербайджане отменен масочный режим в закрытых помещениях.

Как сообщает Report, решение об этом Кабинет министров принял 22 апреля.

Согласно постановлению, с 1 мая 2022 года отменяется требование относительно использования в период особого карантинного режима средств индивидуальной защиты дыхательных путей (медицинская маска, тканевая маска, респиратор и т.д.).

В то же время использование медицинских масок на территории международного аэропорта Азербайджанской Республики и в образовательных учреждениях, больше не является обязательным, а только рекомендуется.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan lifts mask mandate
Версия на азербайджанском языке Bu gündən Azərbaycanda maska tələbi ləğv edilib

Другие новости из категории

Ильхам Алиев почтил память погибших спецназовцев
Ильхам Алиев почтил память погибших спецназовцев
30 апреля 2022 г. 16:32
Историческая правда и реальность должны учитываться при определении границ
Историческая правда и реальность должны учитываться при определении границ
30 апреля 2022 г. 15:30
В результате продуманной политики президента Азербайджан с каждым днем развивается - МНЕНИЕ
В результате продуманной политики президента Азербайджан с каждым днем развивается - МНЕНИЕ
30 апреля 2022 г. 14:58
Президент: И враг говорит сегодня, что Карабах - это Азербайджан!
Президент: И враг говорит сегодня, что "Карабах - это Азербайджан!"
30 апреля 2022 г. 14:43
Верховный главнокомандующий о роли спецназа в Отечественной войне
Верховный главнокомандующий о роли спецназа в Отечественной войне
30 апреля 2022 г. 14:33
Президент: Весь мир признает, что азербайджанцы сражались достойно
Президент: Весь мир признает, что азербайджанцы сражались достойно
30 апреля 2022 г. 14:28
Ильхам Алиев: Подписание Арменией акта о капитуляции - самое вызывающее гордость событие в моей жизни
Ильхам Алиев: Подписание Арменией акта о капитуляции - самое вызывающее гордость событие в моей жизни
30 апреля 2022 г. 14:18
Ильхам Алиев: Армянская армия была полностью уничтожена за 44 дня
Ильхам Алиев: Армянская армия была полностью уничтожена за 44 дня
30 апреля 2022 г. 14:18
Состоялось заседание рабочей группы по экологическим вопросам
Состоялось заседание рабочей группы по экологическим вопросам
30 апреля 2022 г. 13:45
На международной конференции президент Азербайджана затронул широкий спектр вопросов - МНЕНИЕ
На международной конференции президент Азербайджана затронул широкий спектр вопросов - МНЕНИЕ
30 апреля 2022 г. 13:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi