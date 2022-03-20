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В Азербайджане отмечают Новруз байрамы

В Азербайджане отмечают Новруз байрамы Сегодня в Азербайджане отмечается праздник Новруз.
Внутренняя политика
20 марта 2022 г. 00:10
В Азербайджане отмечают Новруз байрамы

Сегодня в Азербайджане отмечается праздник Новруз.

Как сообщает Report, праздник Новруз является одной из древних традиций нашего народа, и, наконец, после долгих лет оккупации отмечается уже и на возрождающихся к жизни освобожденных территориях Азербайджана.

После того как разрушенные города и села будут заново отстроены, вернувшиеся сюда граждане нашей страны, долгие годы считающиеся вынужденными переселенцами в своей стране возродят красочные традиции Новруза.

Поэтому азербайджанский народ еще более торжественно отмечает Новруз байрамы, после победы в Отечественной войне в 2020 году.

Приход весны в Азербайджане в этом году придется на 20 марта 19:33:23. По данным Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси, в этот день Солнце пересекает небесный экватор, то есть переходит из южного полушария в северное. Тем самым в северном полушарии наступает весна.

Продолжительность весеннего сезона составит 92 дня, 17 часов, 40 минут.

Новруз байрамы означает встречу нового года, первого дня весны. В праздник Новруз также происходит весеннее равноденствие.

30 сентября 2009 года Новруз байрамы включили в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

А 24 февраля 2010 года Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию "Международный день Новруз", согласно которой Генассамблея ООН признает 21 марта Международным днем Новруз. Цель этого заключается в том, чтобы страны и народы во всем мире, опираясь на историю и обряды этого праздника, стремились жить в гармонии с миром природы и укреплять мир на планете и добрую волю.

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Версия на английском языке Azerbaijan celebrating Novruz Holiday today
Версия на азербайджанском языке Bu gün Novruz bayramıdır

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