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В Азербайджане отмечают День национального спасения

В Азербайджане отмечают День национального спасения Сегодня в Азербайджане отмечается День национального спасения.
Внутренняя политика
15 июня 2021 г. 00:00
В Азербайджане отмечают День национального спасения

Сегодня в Азербайджане отмечается День национального спасения.

Как сообщает Report, это первый День национального спасения, отмечаемый после освобождения азербайджанских земель от оккупации.

Азербайджанская армия под руководством президента Ильхама Алиева, достойно исполнившего завещание отца, освободила исконные азербайджанские земли, оккупированные Вооруженными силами Армении.

Гейдар Алиев в своем выступлении на заседании Милли Меджлиса 15 июня 1993 года объявил о новой стратегии будущего развития государственности Азербайджана и этот день вошел в историю Азербайджана как День национального спасения.

В этот день по требованию народа Гейдар Алиев во второй раз вернулся к власти и был избран председателем Верховного совета. Тем самым, страна спаслась от угрозы гражданской войны и раскола. Философия национального спасения обеспечила существование Азербайджана, его независимость, ставшую самым большим достижением истории страны.

Если приобретение независимости было первым условием, вторым важным вопросом стало сохранение и развитие суверенитета, что стало возможным благодаря воле общенационального лидера. Он создал национальную концепцию государственности Азербайджана. Несмотря на все препятствия, общественно-политическая стабильность была восстановлена за кратчайший период.

Для доведения истины до мировой общественности 20 июня 1993 года Гейдар Алиев провел брифинг для местных и иностранных журналистов, а 21 июня встретился с дипломатами ряда стран. Политика в этой сфере вывела республику из информационной блокады и изменила мнение об Азербайджане в положительную сторону. Именно в такой сложной политической обстановке огромный потенциал Гейдара Алиева превратился в гарантию независимости Азербайджана. Личность общенационального лидера, его способность политического управления, решимость и харизма положили конец политическому кризису и началась интеграция Азербайджана в мировое сообщество.

В 1997 году депутаты выступили с предложением объявить 15 июня Днем национального спасения Азербайджана, и Милли Меджлис одобрил это предложение. С этого времени возвращение Гейдара Алиева к власти отмечается как День национального спасения.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Milli Qurtuluş Günüdür
Версия на английском языке Azerbaijan celebrates Day of National Salvation

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