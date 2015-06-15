В Азербайджане отмечают День национального спасения

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане отмечается День национального спасения. Report напоминает, что в своем выступлении на заседании Милли Меджлиса, проведенном 15 июня 1993 года, Гейдар Алиев объявил о новой стратегии будущего развития государственности Азербайджана и этот день вошел в историю Азербайджана как День национального спасения.

В этот день по требованию народа Гейдар Алиев во второй раз вернулся к власти и был избран председателем Верховного совета. Тем самым, страна спаслась от угрозы гражданской войны и раскола. Философия национального спасения обеспечила существование Азербайджана, его независимость, ставшей самым большим достижением истории страны.

Если приобретение независимости было первым условием, вторым важным вопросом стало сохранение и развитие суверенитета, что стало возможным благодаря воле общенационального лидера. Он создал национальную концепцию государственности Азербайджана. Несмотря на все препятствия, общественно-политическая стабильность была восстановлена за кратчайший период.

Для доведения истины мировой общественности 20 июня 1993 года Гейдар Алиев провел брифинг для местных и иностранных журналистов, а 21 июня встретился с дипломатами ряда стран. Политика в этой сфере вывела республику из информационной блокады и изменила мнение об Азербайджане в положительную сторону. Именно в такой сложной политической обстановке огромный потенциал Гейдара Алиева превратился в гарантию независимости Азербайджана. Личность общенационального лидера, его способность политического управления, решимость и харизма положили конец политическому кризису и началась интеграция Азербайджана в мировое сообщество.

В 1997 году депутаты выступили с предложением объявить 15 июня Национальным днем спасения Азербайджана и Милли Меджлис одобрил это предложение. С этого времени возвращение Гейдара Алиева к власти отмечается как День национального спасения.