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В Азербайджане отмечают День молодежи

В Азербайджане отмечают День молодежи 00:00 в прошлом и позапрошлом году такой же текст поставили (он отличался от текста на аз и в предыдущие годы, но суть одна, поэтому поставила и в этот раз без изменений)
Внутренняя политика
2 февраля 2025 г. 00:00
В Азербайджане отмечают День молодежи

В Азербайджане 2 февраля отмечается День молодежи.

Как напоминает Report, традиция праздновать День молодежи берет свое начало с первого Форума молодежи, который состоялся 2 февраля 1996 года и собрал порядка 2 тыс. представителей молодого поколения из всех регионов республики.

Форум определил обязанности, стоящие перед государственными органами, молодежными организациями, а также перед каждым отдельным представителем молодежи.

Главной задачей, поставленной перед соответствующими организациями, стало проведение действенных мероприятий по всестороннему развитию молодежи, а также оказание помощи и содействия для скорейшего и эффективного решения проблем в сфере молодежи.

I Форум молодежи способствовал значительной активизации в Азербайджане работы с молодежью.

В 1997 году президент Азербайджана Гейдар Алиев подписал распоряжение, согласно которому день проведения вышеотмеченного Форума - 2 февраля - был объявлен Днем молодежи Азербайджана.

С того времени 2 февраля впервые среди стран СНГ и Восточной Европы стал торжественно отмечаться в Азербайджане как День молодежи.

Отметим, что Международный день молодежи (International Youth Day) определен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycanda Gənclər Günüdür

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