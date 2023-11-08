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В Азербайджане отмечается третья годовщина Победы в Отечественной войне

В Азербайджане отмечается третья годовщина Победы в Отечественной войне Сегодня в Азербайджане отмечается третья годовщина Победы в Отечественной войне.
Внутренняя политика
8 ноября 2023 г. 00:00
В Азербайджане отмечается третья годовщина Победы в Отечественной войне

Сегодня в Азербайджане отмечается третья годовщина Победы в Отечественной войне.

Как сообщает Report, День Победы был учрежден 3 декабря 2020 года распоряжением Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, президента Ильхама Алиева.

27 сентября 2020 года в ответ на очередную армянскую провокацию Азербайджанская армия перешла в контрнаступление с целью освобождения наших земель от оккупации, принуждения Армении к миру, выполнения оккупантом требований резолюций Совета Безопасности ООН, долгие годы остававшихся на бумаге, возвращения вынужденных переселенцев в родные края и восстановления исторической справедливости. Азербайджанский народ сплотился воедино, проявил солидарность во имя достижения единой цели.

За 44 дня доблестная Азербайджанская Армия освободила от оккупации 5 городов, 4 поселка и 286 сел. От вражеских сил были освобождены город Джебраил и 90 сел района, город Физули и 53 села района, город Зангилан, поселки Миндживан, Агбенд, Бартаз и 52 села района, поселок Гадрут и 35 сел Ходжавендского района, 3 села Тертерского района, город Губадлы и 41 село района, 9 сел Ходжалинского района, город Шуша, 3 села Лачынского района, стратегические высоты в направлении Агдере и Муровдага, высоты Бартаз, Сыгырт, Шукюратаз и еще 5 безымянных высот в Зангилане.

Азербайджанская армия пядь за пядью освобождала земли, находившиеся под оккупацией почти 30 лет, преодолевая инженерные укрепления, долгие годы возводимые противником, развенчав мифы о несокрушимости армянской армии. Враг трусливо бежал с поля боя, бросив оружие и военную технику.

Исход войны предрешило освобождение города Шуша. Армения капитулировала, подписав соглашение, согласно которому Азербайджану были возвращены Кяльбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

Эта историческая победа, ставшая торжеством силы нашего народа и венцом национальной гордости Азербайджана.

В ночь с 9 на 10 ноября 2020 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным было подписано трехстороннее соглашение о полном прекращении огня и всех военных действий. Тем самым карабахский конфликт канул в лету. Фактически, это было актом капитуляции Армении, не сумевшей ровным счетом ничего противопоставить мощи наших войск.

Учитывая историческую значимость города Шуша и его освобождения от оккупации, было принято решение ежегодно отмечать 8 ноября как День победы. Эта дата стала олицетворением несломленного духа и доблести азербайджанского народа, восстановившего справедливость и освободившего свои территории от многолетней оккупации.

В целях обеспечения положений трехстороннего заявления, предотвращения широкомасштабных провокаций, совершенных в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода с наших территорий формирований Вооруженных сил Армении, нейтрализации их военной инфраструктуры, возвращения мирного населения на освобожденные от оккупации территории, также для обеспечения безопасности гражданских специалистов и военнослужащих, привлеченных к строительно-восстановительным работам, и для восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе 19 сентября 2023 года были начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В результате этого менее чем за 24 часа были выведены из строя передовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения с применением высокоточного оружия. Отряды сепаратистов бежали, оставив боевые позиции и вооружение и боеприпасы. Вскоре незаконные вооруженные формирования в Карабахе и сепаратистский режим подняли белый флаг и сдались, пообещав выполнить все условия Азербайджана.

15 октября глава государства посетил город Ханкенди, Ходжавендский, Шушинский, Ходжалинский, Агдеринский районы, побывал в Аскеранской крепости, теперь на всей территории страны развевается азербайджанский флаг.

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Версия на английском языке Azerbaijan celebrating Victory Day
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Zəfər Günü qeyd olunur

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