В Азербайджане отмечается Гурбан байрамы

Сегодня в Азербайджане отмечается священный праздник мусульман Гурбан байрамы.
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В этот день во всех мечетях Азербайджана будет совершен праздничный намаз.
Праздничные намаз будет совершен в 08:00 в мечети Аждарбек в Баку и в 09:00 в мечети Тезепир.
Сегодня и завтра по случаю праздника жертвоприношения можно осуществлять забой животных в соответствии с нормами шариата в местах, специально отведенных Агентством продовольственной безопасности, в Баку и его окрестностях, а также в регионах страны под надзором религиозных деятелей Управления мусульман Кавказа.
Согласно решению Кабмина "О праздниках Новруз, Рамазан и Гурбан в 2024 году" от 11 декабря 2024 года, 6 и 7 июня будут нерабочими днями.