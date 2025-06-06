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В Азербайджане отмечается Гурбан байрамы

В Азербайджане отмечается Гурбан байрамы В Азербайджане отмечается Гурбан байрамы
Внутренняя политика
6 июня 2025 г. 00:00
В Азербайджане отмечается Гурбан байрамы

Сегодня в Азербайджане отмечается священный праздник мусульман Гурбан байрамы.

Как сообщает Report, Гурбан байрамы приходится на 10-е число месяца зуль-хиджа, а по григорианскому календарю в этом году - на 6 июня.

В этот день во всех мечетях Азербайджана будет совершен праздничный намаз.

Праздничные намаз будет совершен в 08:00 в мечети Аждарбек в Баку и в 09:00 в мечети Тезепир.

Сегодня и завтра по случаю праздника жертвоприношения можно осуществлять забой животных в соответствии с нормами шариата в местах, специально отведенных Агентством продовольственной безопасности, в Баку и его окрестностях, а также в регионах страны под надзором религиозных деятелей Управления мусульман Кавказа.

Согласно решению Кабмина "О праздниках Новруз, Рамазан и Гурбан в 2024 году" от 11 декабря 2024 года, 6 и 7 июня будут нерабочими днями.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Qurban bayramı qeyd edilir

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