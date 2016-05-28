Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане отмечается День Республики.

Как сообщает Report, с момента создания впервые 28 мая 1918 года на мусульманском Востоке Азербайджанской Демократической Республики проходит 98 лет.

С 1990 года День Республики отмечается как государственный праздник.

За недолгое существование независимая Азербайджанская Республика достигла больших успехов.

Были признаны избирательное право женщин, обеспечено равенство между мужчинами и женщинами, созданы национальная армия, национальная валюта, национальный банк, проведены экономические реформы и пр.

Первым, кто официально признал Азербайджанскую Демократическую Республику, было Османское государство (4 июня 1918 года).

9 ноября 1918 года по предложению М.А.Расулзаде был принят трехцветный флаг Азербайджанской Демократической Республики. До этого флаг АДР был красного цвета.

В напряженной и сложной общественно-политической обстановке АДР просуществовал всего 23 месяца. Очень жаль, что независимая Азербайджанская Республика была свергнута большевиками. Несмотря на это, после распада СССР в 1991 году Азербайджан вновь объявил о своей независимости.