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    ​В Азербайджане отмечается День Республики

    Проходит 98 лет со дня создания Азербайджанской Демократической Республики

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане отмечается День Республики.

    Как сообщает Report, с момента создания впервые 28 мая 1918 года на мусульманском Востоке Азербайджанской Демократической Республики проходит 98 лет.

    С 1990 года День Республики отмечается как государственный праздник.

    За недолгое существование независимая Азербайджанская Республика достигла больших успехов.

    Были признаны избирательное право женщин, обеспечено равенство между мужчинами и женщинами, созданы национальная армия, национальная валюта, национальный банк, проведены экономические реформы и пр.

    Первым, кто официально признал Азербайджанскую Демократическую Республику, было Османское государство (4 июня 1918 года).

    9 ноября 1918 года по предложению М.А.Расулзаде был принят трехцветный флаг Азербайджанской Демократической Республики. До этого флаг АДР был красного цвета.

    В напряженной и сложной общественно-политической обстановке АДР просуществовал всего 23 месяца. Очень жаль, что независимая Азербайджанская Республика была свергнута большевиками. Несмотря на это, после распада СССР в 1991 году Азербайджан вновь объявил о своей независимости. 

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