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В Азербайджане отмечается День полиции

В Азербайджане отмечается День полиции Ежегодно, 2 июля в Азербайджане отмечается День полиции.
Внутренняя политика
2 июля 2021 г. 00:00
В Азербайджане отмечается День полиции

Ежегодно, 2 июля в Азербайджане отмечается День полиции.

Как напоминает Report, сегодня азербайджанской полиции исполняется 103 года.

Указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 24 мая 1998 года 2 июля - день учреждения первых органов полиции в составе Министерства внутренних дел Азербайджанской Демократической Республики в 1918 году, был объявлен Днем полиции Азербайджана.

Министерство внутренних дел и являющиеся его организационной структурой органы полиции в период с 1918 по 1920 годы сыграли большую роль в защите национальных интересов нашего первого независимого государства, проявив большой патриотизм. После падения АДР, Азербайджан вошел в состав Советского союза и на протяжении 70 лет азербайджанская полиция завоевала высокие результаты в охране общественного порядка и обрела богатый опыт. В частности, 1970-1980-ые годы, когда под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева, республика достигла больших успехов в экономической, социальной и других сферах, вошли как самый важный этап в историю МВД.

В этот период общенациональный лидер принял значимые решения по организации органов внутренних дел, идеологическому укреплению, выдвижению профессиональных кадров на руководящие должности. Именно в результате формирования личного состава в национальном духе единственной регулярной силой, противостоявшей военной агрессии Армении в 1988 году была милиция, а в последующие годы – части Внутренних войск. В этих боях 1 695 сотрудников и военнослужащих МВД стали шехидами, 1 710 были ранены. За проявленную отвагу и смелость 67 человек были удостоены звания "Национальный герой Азербайджана", 1 143 - награждены орденами и медалями.

Во время Отечественной войны погибли 66 военнослужащих внутренних войск МВД, 346 человек ранены, 4 военнослужащим присвоено звание Героя Отечественной войны.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Polis Günüdür

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