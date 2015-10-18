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    ​В Азербайджане отмечается День независимости

    С 18 октября 1991 года Азербайджан является независимым, суверенным государством и отмечает этот день как праздник

    Баку. 18 октйабря. REPORT.AZ/ 18 октября - День государственной независимости Азербайджанской Республики.

    Как передает Report, 30 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета Азербайджана была принята Декларация о восстановлении государственной независимости республики.

    А 18 октября на историческом заседании Верховного Совета Азербайджана был принят Конституционный акт «О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики».

    Через 71 год после падения Азербайджанской Демократической Республики наше государство вновь стало независимым. В Конституционном акте независимая Азербайджанская Республика объявлена наследницей АДР.

    Парламент Азербайджана с принятием акта о государственной независимости Азербайджанской Республики и учредил основы государственного, политического и экономического устройства независимой Азербайджанской Республики.

    В соответствии с данным Актом, вторжение 27-28 апреля 1920 года вооруженных сил РСФСР на территорию АДР, свержение ею законно избранных органов власти и последующая оккупация со стороны XI Красной Армии характеризуются как "агрессия РСФСР против независимого азербайджанского государства". Азербайджанская Республика была провозглашена преемницей АДР, просуществовавшей с 28 мая 1918 года по 28 апреля 1920 года. Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 г. был признан недействительным в части, относящейся к Азербайджану.

    С этого момента Азербайджан приобрел государственную самостоятельность, а 18 октября стало Днем национальной независимости.

    В мае 1992 года был принят государственный гимн страны (музыка Узеира Гаджибекова, слова Ахмеда Джавада), а через некоторое время – трехцветный флаг и государственный герб с изображением огня и восьмиконечной звезды.

    18 октября не считается в республике нерабочим днем.

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