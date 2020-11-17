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В Азербайджане отмечается День национального возрождения

В Азербайджане отмечается День национального возрождения Сегодня в Азербайджане отмечается День национального возрождения
Внутренняя политика
17 ноября 2020 г. 00:01
В Азербайджане отмечается День национального возрождения

Сегодня в Азербайджане отмечается День национального возрождения.

Как напоминает Report, история этого праздника связана с национально-освободительным движением, начатым в Баку в ноябре-декабре 1988 года.

В тот период в связи с антиазербайджанской политикой советского руководства вокруг карабахского вопроса в Азербайджане началось антисоветское народное движение. 17 ноября 1988 года на основной площади Баку - Площади Азадлыг (тогда - Площади Ленина) азербайджанский народ начал проводить продолжительные митинги. Собравшиеся на площади миллионы людей протестовали против антиазербайджанской политики Москвы. В начале декабря внутренние войска СССР разогнали митинги, однако Москва не смогла противостоять национально-освободительному движению азербайджанского народа.

В июне 1989 года был учрежден Азербайджанский Народный Фронт (АНФ). В сентябре того же года Верховный Совет принял Конституционный Акт о суверенитете Азербайджана, что еще больше разозлило Москву и 19-20 января 1990 года в Баку были введены войска. Против участников митинга были применены тяжелая техника и огнестрельное оружие, были убиты сотни участников акции и мирных граждан. Однако это событие не сломило дух азербайджанского народа, наоборот ускорило национально-освободительное движение. На выборах 1990 года большинство руководителей АНФ получило мандаты депутатов Верховного Совета. Они создали фракцию под названием "Демократический Блок". 18 октября 1991 года была объявлена государственная независимость Азербайджана. В мае 1992 года к власти пришел АНФ. За короткий срок войска СССР, создающие реальную угрозу независимости Азербайджанской Республики, были выведены из страны.

День национального возрождения в Азербайджане был объявлен 17 ноября 1992 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Milli Dirçəliş Günüdür

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