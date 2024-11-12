В Азербайджане отмечается День Конституции

12 ноября в Азербайджане отмечается государственный праздник - День Конституции Азербайджанской Республики.

12 ноября в Азербайджане отмечается государственный праздник - День Конституции Азербайджанской Республики.

Report напоминает, что 12 ноября 1995 года путем всенародного референдума была принята нынешняя Конституция Азербайджана - основной закон независимого суверенного государства.

Эта Конституция стала первой после восстановления независимости азербайджанского государства.

19 мая 1921 года на I Всеазербайджанском съезде Советов была принята первая Конституция Азербайджана.

Первая редакция Конституции Азербайджанской ССР, адаптированная к Конституции СССР 1921 года, была принята 14 марта 1925 года на IV Всеазербайджанском съезде Советов. Последняя Конституция Азербайджанской ССР, принятая 21 апреля 1978 года, также была адаптирована к Конституции СССР, но с учетом определенной специфики.

После восстановления Азербайджаном независимости началась серьезная работа над новым проектом Конституции. В 1994 году под председательством общенационального лидера Гейдара Алиева приступила к деятельности Конституционная комиссия, в 1995 году проект был передан на всенародное обсуждение и 12 ноября 1995 года путем всенародного голосования была принята первая Конституция Азербайджанской Республики.

Новая Конституция Азербайджана состоит из 5 разделов, 12 глав и 158 статей.

Первые дополнения и изменения в Конституцию были внесены 24 августа 2002 года. Дополнения и изменения также внесли в основной закон страны после референдумов 18 марта 2009 года и 26 сентября 2016 года.

6 февраля 1996 года по распоряжению президента Гейдара Алиева 12 ноября было объявлено Днем Конституции.

В этом году День Конституции отмечается уже в четвертый раз и на землях Азербайджана, освобожденных от оккупации. Наши территории, которые долгое время находились под контролем противника, были возвращены в результате контрнаступательных операций, начавшихся 27 сентября 2020 года.

19 сентября 2023 в Карабахском регионе начались антитеррористические мероприятия локального характера, направленные на обеспечение выполнения положений трехстороннего заявления, предотвращение масштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружение и вывод подразделений вооруженных сил Армении с азербайджанских территорий, обезвреживание их военной инфраструктуры, обеспечение безопасности возвращающихся на освобожденные от оккупации территории мирных жителей, военнослужащих и гражданских лиц, занятых на строительных работах, и восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики.

В рамках мероприятий, продолжавшихся чуть более 23 часов, в результате применения высокоточного оружия были уничтожены позиции вооруженных сил Армении, долговременные огневые точки, а также боевая техника и военные объекты. Противник капитулировал, подняв белый флаг. Тем самым конституционный строй был восстановлен на всей территории Азербайджана.