О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане отмечается День Конституции

В Азербайджане отмечается День Конституции Сегодня в Азербайджане отмечается государственный праздник - День Конституции Азербайджанской Республики
Внутренняя политика
12 ноября 2020 г. 00:00
В Азербайджане отмечается День Конституции

Сегодня в Азербайджане отмечается государственный праздник - День Конституции Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, 12 ноября 1995 года путем всенародного референдума была принята Конституция Азербайджана - основной закон независимого суверенного государства.

Принятая в 1995 году Конституция стала первой после возобновления независимости азербайджанского государства.

Первая Конституция Азербайджана была принята 19 мая 1921 года на Всеазербайджанском съезде Советов.

После восстановления Азербайджаном независимости началась серьезная работа над новым проектом Конституции. В 1994 году под председательством общенационального лидера Гейдара Алиева приступила к деятельности Конституционная комиссия, в 1995 году проект был передан на всенародное обсуждение и 12 ноября 1995 года путем всенародного голосования была принята первая Конституция Азербайджанской Республики.

Новая Конституция Азербайджана состоит из 5 разделов, 12 глав и 158 статей.

Конституция 1995 года заложила основы государственного строя Азербайджанской Республики. Первые дополнения и изменения в Конституцию были внесены 24 августа 2002 года. Дополнения и изменения также внесли в основной закон страны после референдумов 18 марта 2009 года и 26 сентября 2016 года.

6 февраля 1996 года по распоряжению президента Гейдара Алиева 12 ноября было объявлено Днем Конституции.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan marks Day of Constitution
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Konstitusiya Günüdür

Новости партнеров

Самое важное

Закир Гасанов: Азербайджанский народ 30 лет ждал этой победы
Закир Гасанов: Азербайджанский народ 30 лет ждал этой победы
11 ноября 2020 г. 11:53
Хулуси Акар: Продлившиеся 44 дня боевые действия будут обсуждать 44 года
Хулуси Акар: Продлившиеся 44 дня боевые действия будут обсуждать 44 года
11 ноября 2020 г. 11:30
Ильхам Алиев принял министров иностранных дел, национальной обороны и начальника Национальной разведывательной организации Турции
Ильхам Алиев принял министров иностранных дел, национальной обороны и начальника Национальной разведывательной организации Турции
10 ноября 2020 г. 22:25
Мехрибан Алиева: Территориальная целостность Азербайджана восстановлена
Мехрибан Алиева: Территориальная целостность Азербайджана восстановлена
10 ноября 2020 г. 18:40
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело в связи со сбитым вертолетом
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело в связи со сбитым вертолетом
10 ноября 2020 г. 18:15
Ильхам Алиев и Эрдоган поздравили друг друга с блистательной победой
Ильхам Алиев и Эрдоган поздравили друг друга с блистательной победой
10 ноября 2020 г. 13:08
Ильхам Алиев: Турция будет официально играть роль в урегулировании конфликта и контроле над прекращением огня
Ильхам Алиев: Турция будет официально играть роль в урегулировании конфликта и контроле над прекращением огня
10 ноября 2020 г. 11:58
Президент: В данном заявлении нет ни единого слова о статусе Нагорного Карабаха
Президент: В данном заявлении нет ни единого слова о статусе Нагорного Карабаха
10 ноября 2020 г. 11:03
Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу BBC News
Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу BBC News
9 ноября 2020 г. 19:54
Видео из освобожденного от оккупации города Шуша
ВидеоВидео из освобожденного от оккупации города Шуша
9 ноября 2020 г. 17:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi