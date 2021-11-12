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В Азербайджане отмечается День Конституции

В Азербайджане отмечается День Конституции 12 ноября в Азербайджане отмечается государственный праздник - День Конституции Азербайджанской Республики.
Внутренняя политика
12 ноября 2021 г. 00:00
В Азербайджане отмечается День Конституции

12 ноября в Азербайджане отмечается государственный праздник - День Конституции Азербайджанской Республики.

Как напоминает Report, 12 ноября 1995 года путем всенародного референдума была принята нынешняя Конституция Азербайджана - основной закон независимого суверенного государства.

Эта Конституция стала первой после возобновления независимости азербайджанского государства.

Первая Конституция Азербайджана была принята 19 мая 1921 года на I Всеазербайджанском съезде Советов.

Первая редакция Конституции Азербайджанской ССР, адаптированная к Конституции СССР 1921 года, была принята 14 марта 1925 года на IV Всеазербайджанском съезде Советов. Последняя Конституция Азербайджанской ССР, принятая 21 апреля 1978 года, хотя и была адаптирована к Конституции СССР, однако имела определенную специфику.

После восстановления Азербайджаном независимости началась серьезная работа над новым проектом Конституции. В 1994 году под председательством общенационального лидера Гейдара Алиева приступила к деятельности Конституционная комиссия, в 1995 году проект был передан на всенародное обсуждение и 12 ноября 1995 года путем всенародного голосования была принята первая Конституция Азербайджанской Республики.

Новая Конституция Азербайджана состоит из 5 разделов, 12 глав и 158 статей.

Конституция 1995 года заложила основы государственного строя Азербайджанской Республики. Первые дополнения и изменения в Конституцию были внесены 24 августа 2002 года. Дополнения и изменения также внесли в основной закон страны после референдумов 18 марта 2009 года и 26 сентября 2016 года.

6 февраля 1996 года по распоряжению президента Гейдара Алиева 12 ноября было объявлено Днем Конституции.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Konstitusiya Günü qeyd olunur

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