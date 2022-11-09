В Азербайджане отмечается День Государственного флага

Сегодня в Азербайджане отмечается День Государственного флага.

Сегодня в Азербайджане отмечается День Государственного флага.

Report напоминает, что согласно указу президента Азербайджана Ильхама Алиева от 17 ноября 2009 года, ежегодно 9 ноября отмечается в Азербайджане как День Государственного флага.

После восстановления Азербайджаном независимости, ставший символом национального суверенитета Государственный флаг Азербайджана превратился для граждан страны в один из священных государственных символов.

Флаг, оставшийся нам в наследие от Азербайджанской Демократической Республики, демонстрирует нашу приверженность свободе идеологий, национальным ценностям и идеалам человечества.

Трехцветный флаг Азербайджана был учрежден 9 ноября 1918 года в качестве Государственного флага на заседании правительства Азербайджанской Демократической Республики (АДР), и обладал государственным статусом до апреля 1920 года. Тот же флаг на сессии, прошедшей 17 ноября 1990 года по инициативе тогдашнего председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР общенационального лидера Гейдара Алиева, был утвержден как Государственный флаг Нахчыванской Автономной Республики.

5 февраля 1991 года, приняв закон "О Государственном флаге Азербайджанской Республики", Верховный Совет Азербайджанской Республики объявил его Государственным флагом.

18 октября 1991 года Конституционным актом "О государственной независимости Азербайджанской Республики" Азербайджанская Республика восстановила являющиеся наследием Азербайджанской Демократической Республики государственные символы, в том числе Государственный флаг.

8 июня 2004 года законом "О правилах использования Государственного флага Азербайджанской Республики" законодательная база в данной области была усовершенствована.

Согласно распоряжению, Государственный флаг развевается над зданиями дипломатических представительств и государственных структур Азербайджанской Республики, он олицетворяет национальное единство не только на важных международных мероприятиях, церемониях, но и на крупномасштабных общественно-политических собраниях, культурных и спортивных мероприятиях.

Согласно изменениям, внесенным в Трудовой кодекс по случаю Дня Государственного флага в ноябре 2009 года, 9 ноября - День Государственного флага включен в список нерабочих праздничных дней в стране.

Уже как два года День Государственного флага отмечается и на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. В результате начатых 27 сентября 2020 года контрнаступательных операций Азербайджанской армией были освобождены земли, которые долгие годы находились под вражеским контролем. 44-дневная Отечественная война завершилась победой Азербайджана, и на освобожденных землях был водружен наш славный флаг.