В Азербайджане отмечается день города Лачын

В Азербайджане сегодня отмечается день города Лачын.

В Азербайджане сегодня отмечается день города Лачын.

Как сообщает Report , день города Лачын ежегодно торжественно отмечается 26 августа в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года.

Знаменательная дата связана с размещением азербайджанской армии в городе Лачын 26 августа 2022 года. В этот день глава государства на своей странице в соцсети Х сообщил радостную новость о возвращении азербайджанцев в город Лачын.

Напомним, что 26 августа 2022 года в Лачыне был поднят Государственный флаг Азербайджана. Командир армейского корпуса генерал-майор Кянан Сеидов рапортовал Верховному главнокомандующему Вооруженными силами президенту Ильхаму Алиеву о размещении азербайджанской армии в Лачыне.

Наши исконные исторические земли, почти 30 лет находившиеся под оккупацией в результате военной агрессии Армении, были освобождены военно-политическим путем в ходе 44-дневной Отечественной войны, и каждый день, ведущий к славной Победе, золотыми буквами вписан в историю Азербайджана.

В ходе Отечественной войны ценой крови и жизней солдат и офицеров отважной азербайджанской армии от оккупации были освобождены более 300 населенных пунктов, включая города Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы, поселки Миндживан, Агбенд, Бартаз Зангиланского района, поселок Гадрут и многие села Ходжавендского района, село Суговушан Тертерского района, несколько сел Ходжалинского и Лачынского районов, а также важные стратегические высоты на Агдеринском, Муровдагском и Зангиланском направлениях. Война завершилась освобождением города Шуши – венца Карабаха, и подписанием Арменией акта о капитуляции.

Одержанная Азербайджаном на поле боя великая победа была утверждена и на политическом уровне – Армения была вынуждена освободить от оккупации Агдамский, Кяльбаджарский и Лачынский районы, и таким образом была восстановлена ​​историческая справедливость. Согласно трехстороннему заявлению, подписанному лидерами Азербайджана, России и Армении по итогам победы азербайджанской армии в Отечественной войне, Лачынский район был освобожден от оккупации 1 декабря 2020 года.

За время почти 30-летней оккупации наши города, поселки и села были разрушены Арменией, культурному наследию был нанесен серьезный ущерб, историко-культурные и религиозные памятники и мечети подверглись вандализму. Освобожденные от оккупации Карабах и Восточный Зангезур в настоящее время восстанавливаются, территории очищаются от мин, ускоренными темпами проводятся масштабные восстановительные и строительные работы.

Для возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края реализуется "I Государственная программа по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", утвержденная распоряжением президента Азербайджанской Республики от 16 ноября 2022 года. Возвращение вынужденных переселенцев в город Лачын уже началось, и работа в этом направлении продолжается.

Работы по восстановлению и реконструкции, наряду с городом Лачын, ведутся также в селах Забух и Сус.